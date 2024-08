Kauf der Brummer Gruppe ist abgeschlossen

Mit der Brummer Gruppe hat Dachser im April den Erwerb eines der führenden Lebensmittellogistiker in Mitteleuropa verlautbart, um das eigene europäische Netzwerk Richtung Österreich und die angrenzenden Länder auszuweiten.Nachdem die deutschen und österreichischen Wettbewerbsbehörden grünes Licht gegeben haben, ist die Übernahme nun abgeschlossen.Kaufgegenstand waren die Brummer Logistik GmbH und die Brummer Logistic Solutions GmbH & Co KG und damit das komplette operative Logistikgeschäft der Brummer Gruppe.Jetzt kann mit der Integration in das Netzwerk von Dachser begonnen werden Als leistungsstarker Full-Service-Logistikdienstanbieter hat sich Brummer auf Transport-, Warehousing- und Kontraktlogistikdienstleistungen für Lebensmittel, inklusive des Tiefkühlbereichs unter -18 Grad Celsius, im süddeutschen Raum und in Österreich spezialisiert.„Gemeinsam mit unseren zuletzt getätigten Akquisitionen von Müller Fresh Food Logistics in den Niederlanden und Frigoscandia in Nordeuropa stärken wir damit unsere Position als Lebensmittellogistiker in Europa“, sagt Burkhard Eling, CEO von Dachser.

