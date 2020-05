Jöbstl-Kunden steht ab sofort die ganze Welt offen

Integration in die Kühne + Nagel Gruppe ist Türöffner zu Logistikdienstleistungen in mehr als 100 Ländern

Mehr als 95 Jahre nach der Gründung beginnt für die Jöbstl-Gruppe mit 1. Mai 2020 ein neues Kapitel: Das Familienunternehmen mit seinen Hauptniederlassungen in Wundschuh, Spielfeld, Fürnitz und Wallern wird offiziell Teil der internationalen Kühne + Nagel Gruppe.

Jöbstl und Kühne + Nagel haben vieles gemeinsam – insbesondere eine lange und traditionsreiche Geschichte. Während die Entwicklung des steirischen Traditionsunternehmens 1924 mit einem Pferdefuhrwerk in der Steiermark begann, geht der heutige Weltkonzern Kühne + Nagel auf eine kleine Seehafenspedition in Bremen zurück. Heute zählt Kühne + Nagel zu den erfolgreichsten Logistikunternehmen weltweit.

„Gemeinsam können wir künftig unseren Landverkehrskunden ein noch besseres Service anbieten: Der Zusammenschluss mit Kühne + Nagel stärkt unser europäisches Landverkehrsportfolio und zugleich die Region als Gateway nach Osteuropa“, ist man bei der Jöbstl-Gruppe überzeugt.

Schon heute bietet Kühne + Nagel mit über 130 Landverkehrsstützpunkten in ganz Europa eine flächendeckende Verbindung aller Wirtschaftsstandorte der Region. Durch die Synergie der beiden Unternehmen ergibt sich nicht nur ein erweitertes Angebot im Landverkehrsnetz in Europa, sondern auch der Zugang zu einem weltweit verankerten Logistiknetzwerk: Mit Kühne + Nagel als Weltmarktführer in der Seefracht und globale Nummer 2 in der Luftfracht steht den Kunden der steirischen Spedition ab sofort die Welt offen.

Ob die am stärksten integrierte digitale Service-Plattform in der Logistikindustrie für die Planung und das Handling von Transporten, hochspezialisierte industriespezifische Lösungen, teilautomatisierte Speditionsleistungen oder die Nutzung von Big Data in der Optimierung von Supply Chains: Kühne + Nagel setzt seit Jahren kontinuierlich neue Maßstäbe in der Entwicklung von effizienten Logistiklösungen auf der Basis von höchstem Serviceanspruch und technologischer Kompetenz.

Die Unternehmensgruppe Jöbstl wickelt im Jahr mit internationalen Groupage, FTL- und LTL-Transporten circa 550.000 Sendungen ab und unterhält knapp 20.000 m² Lager- und Umschlagsfläche. Die 180 Mitarbeitenden sind an Standorten in Österreich (Wundschuh, Wallern, Wien, Fürnitz) und Slowenien (Ljubljana, Maribor) tätig.

www.joebstl.at ; www.kuehne-nagel.at