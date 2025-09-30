Anzeige

Insolvenz: Für Heavylog hat es sich ausgerollt

30.09.2025

Es gibt es keine positive Fortbestehungsprognose mehr; das Unternehmen wird geschlossen und liquidiert.

Insolvenz: Für Heavylog hat es sich ausgerollt Bild: Heavylog
Beim Landesgericht Wiener Neustadt wurde am Montag ein Konkursverfahren über das Vermögen der Heavylog Transport & Logistik GmbH  eröffnet.Rund 4,1 Mio.EU Passiva stehen 19.000 EUR Aktiva gegenüber.Von dem gegenständlichen Insolvenzverfahren sind 41 Dienstnehmer betroffen, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Schachinger Logistik: Mit Full-Service auf Wachstumskurs

Was vor über 30 Jahren mit Transporten für einen deutschen Arzneimittelhersteller begann, ist heute ein stattliches Unternehmen in der Pharmalogistik.

30.09.2025

Emons Spedition expandiert nach Spanien

Partnerschaft mit Tafatrans stärkt das internationales Netzwerk des deutschen Logistikunternehmens.

30.09.2025

Kraftpaket von Faymonville für FTG – Felber Transport

Ladegüter außerhalb der Norm sind das Spezialgebiet des steirischen Transport- und Logistikunternehmens.

26.09.2025
Anzeige
Anzeige