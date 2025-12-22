In Wiener Neudorf gehen zwei Speditionen in einer auf

Ab 2026 wird das Ripresa-Geschäft ein Teil von BTG. Damit bündeln die Unternehmen ihre bestehenden Kompetenzen.

Mit Wirkung zum 1.Jänner 2026 übernimmt die BTG Spedition & Logistik GmbH das Geschäft und die Mitarbeitenden der Ripresa – Int.Spedition & Logistik GmbH und integriert diese vollständig in die betriebliche Organisation.Beide Unternehmen sind mit ihren Zentralen in Wiener Neudorf angesiedelt.Der Vertrag zur Übernahme ist am 18.