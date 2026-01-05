In Deutschland fehlen 120.000 Lkw-Fahrer

05.01.2026

Der Fachkräftemangel ist kein kurzfristiger Engpass, sondern eine Dauerbaustelle. In Zukunft drohen mehr Lieferausfälle.

In Deutschland fehlen 120.000 Lkw-Fahrer Bild: pixabay
Deutschlands Logistiker schlagen Alarm: „Es fehlen momentan 120.000 Lkw-Fahrer plus X“, rechnet Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters vor.Diese Lücke werde sich absehbar weiter vergrößern.Denn jedes Jahr gingen in Deutschland etwa 30.000 bis 35.

