In 90 Jahren von einem einzigen Lkw zum Milliardenkonzern

Die deutsche Nagel-Group zählt 2025 zu den führenden temperaturgeführten Lebensmittellogistikern in Europa.

Was 1935 mit einem Büssing-Lkw begann, ist heute ein europaweites Netzwerk mit über 130 Standorten in zahlreichen Ländern.90 Jahre Unternehmensgeschichte bedeuten nicht nur bewegte Zeiten, sondern auch die konsequente Weiterentwicklung der Leistungen.Dabei verfolgt die Nagel-Group immer das dem Ziel, frische Lebensmittel sicher, pünktlich und effizient zu liefern.Heute investiert der Jubilar in moderne Logistikzentren, digitalisierte Prozesse und eine effiziente, nachhaltige Fahrzeugflotte.Das Start-up LEAFR setzt zudem ein starkes Zeichen für klimafreundliche Transportlösungen.