ID Logistics: Humanoide Robotik, KI und Automatisierung

08.07.2026

Das Unternehmen will seine Position als führender Innovationspartner in der internationalen Kontraktlogistik weiter ausbauen.

ID Logistics: Humanoide Robotik, KI und Automatisierung Bild: ID Logistics
Humanoide Robotik, Künstliche Intelligenz und automatisierte Prozesse werden die Kontraktlogistik in den kommenden Jahren grundlegend verändern.ID Logistics will diesen Wandel aktiv mitgestalten und sich als führender Innovationspartner positionieren.Dafür wird in einem Pilotprojekt der humanoide Roboter des Typs Unitree G1 Edu 6 derzeit in der Firmenzentrale von ID Logistics Germany in Griesheim auf erste Lageranwendungsfälle trainiert.Dazu gehören Sortiertätigkeiten und einfache unterstützende Lagerprozesse, die gemeinsam mit dem Technologiepartner Terra Robotics programmiert und erprobt werden.So entsteht eine Testplattform für komplexere Aufgaben, etwa im Bereich Verpackung oder Kommissionierung.

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