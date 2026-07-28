Grätzl-Ladezonen in fünf weiteren Wiener Bezirken

Das innovative Mobilitätskonzept soll sich in Zukunft auf das gesamte Stadtgebiet erstrecken.

Bild: Andrea Peetz - WK Wien / Bezirksvorsteher Markus Reiter und Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Wiener Kleintransporteure

Nach der erfolgreichen Einführung der Grätzl-Ladezonen in der Josefstadt folgen jetzt ähnliche Projekte in fünf weiteren Wiener Bezirken.Neubau hat nun in der Schottenfeldgasse 35 und 42-44 seine ersten Standorte.In Mariahilf steht eine solche Zone in der Gumpendorfer Straße – und weitere sollen kommen.Bereits in Planung befinden sich Standorte in der Leopoldstadt, in Wieden und in Meidling.Im Vergleich zu klassischen Ladezonen bietet das neue Konzept zwei Vorteile.