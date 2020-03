Hödlmayr positioniert sich in neuen Geschäftsfeldern

Der Fahrzeuglogistik-Spezialist Hödlmayr mit Hauptsitz in Schwertberg übernimmt zu 100 Prozent das Unternehmen AMZ in Wien Simmering. AMZ war bislang als Teil der AVS-Gruppe für Fahrzeugüberstellungen, Lagerung oder Fahrzeugaufbereitung für Leasingkunden und Unternehmen mit großen Fahrzeugflotten zuständig. Hödlmayr wird diese Leistungen fortführen und das Unternehmen unter der neuen Marke City Car Logistics Vienna weiterentwickeln.

„Für uns ist dies eine perfekte Gelegenheit, um im Großraum Wien unsere Leistungen im Bereich des Remarkting (Wiedervermarktung) oder der Begutachtung ortsnah anzubieten. Gleichzeitig wollen wir dieses Angebot aber auch konsequent an die künftigen Mobilitätsbedürfnisse einer Großstadt anpassen“, erklärt Andreas Sundl, Geschäftsführer der Hödlmayr Logistics GmbH.

So soll etwa in Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien investiert werden, um diesen bestmöglichen Service bieten zu können. Auch für Carsharing-Anbieter wird ein spezielles Angebot geschnürt, das unter anderem die Wartung, Reinigung oder Betankung der Fahrzeuge umfasst.

Andras Sundl sieht in dem Investment eine perfekte Chance, in diesen Geschäftsfeldern weitere Erfahrungen zu sammeln. „Die Aufgabenstellungen sind hier doch sehr unterschiedlich zu unserem sonstigen Kernbusiness. Wir wollen hier mögliche Synergien finden und nutzen“, erklärt er. Die finanziellen Aspekte dieser Akquisition seien im ersten Schritt nicht wesentlich.

Mit der neu zu positionierenden Marke City Cars werden Weichenstellungen für ein Roll-Out des Geschäftsmodells in anderen europäischen Metropolen getroffen. Andreas Sundl: „Wenn sich das Projekt so entwickelt, wie wir uns das vorstellen, werden wir über diese Schritte nachdenken. Jetzt gilt es aber erst mal den Standort in Wien weiterzuentwickeln.“

AMZ bietet in Wien Simmering alle Leistungen rund um die Rücknahme von Leasing- und Flottenfahrzeugen an. Auf dem 10.000 m² großen Areal sind fünf Mitarbeitende beschäftigt, die rund 1 Mio. Euro Jahresumsatz erzielen.

www.hoedlmayr.com