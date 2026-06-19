Highspeed-Zug im Schlepptau der ÖBB Rail Cargo Group

19.06.2026

Eine Garnitur des Frecciarossa 1000 wird auf der österreichischen Infrastruktur zur Zulassung für den Personenverkehr geprüft.

Highspeed-Zug im Schlepptau der ÖBB Rail Cargo Group Bild: ÖBB Rail Cargo Group
Bevor ein Schienenfahrzeug im regulären Personenverkehr unterwegs sein kann, muss er sich bei Tests unter realen Bedingungen und nach den Vorgaben der jeweiligen Infrastruktur bewähren.Dafür hat die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) einen Hochgeschwindigkeitszug der italienischen Staatsbahn Trenitalia nach Österreich gebracht.Die Reise des Zuges startete in Osmannoro in Italien.Von dort wurde die Garnitur mit Schleppkupplung über Tarvis und weiter nach Wien-Kledering überstellt.Damit der Frecciarossa 1000  sicher in den Transport eingebunden werden konnte, kamen Kuppelwagen zum Einsatz.

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