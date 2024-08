HGK Shipping: Konzept für „Kombi-Gastanker“

Sichtbares Zeichen der Nachhaltigkeit ist das Wind Assisted Propulsion System für Einsätze in Küstengewässern.

Das Binnenschifffahrtsunternehmen HGK Shipping aus Duisburg arbeitet an einem fluss-seegängigen Gastankschiff zum Transport von kalt verflüssigtem Ammoniak (NH3) und verflüssigtem Kohlenstoffdioxid (LCO2).Die „Vanguard“ ist 125 Meter lang und 17,50 Meter breit.Ihr modernes Schiffsdesign lässt nicht nur die Fahrt auf Flüssen zu.Möglich ist auch der Einsatz in europäischen Küstengewässern und darüber hinaus.Da der Umschlag zwischen den Verkehrsträgern entfällt, schaffe diese Transportlösung einen großen Mehrwert, so HGK-Shipping.