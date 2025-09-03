Anzeige

Havi: „Green Logistics“ für McDonald’s Österreich

03.09.2025

Der gesamte Fuhrpark wird mit Biodiesel betrieben, der aus Altspeiseöl aus McDonald’s-Restaurants gewonnen wird.

Havi: „Green Logistics“ für McDonald’s Österreich Bild: HAVI
Wer bei McDonald’s Österreich einen Burger oder Donut bestellt, kommt an der McDonald’s-Straße in Korneuburg nicht vorbei.Hier werden jährlich 110 Millionen Burger-Buns und zwei Millionen Premium-Donuts für den österreichischen Markt gebacken und an die über 200 McDonald’s Restaurants im Land geliefert.Zuständig sind die beiden langjährigen McDonald’s Partnerbetriebe Austrian Hamburger Bakery (AHB) und Havi (Logistik).So besteht mit der AHB eine nahezu 30-jährige Zusammenarbeit.Das Unternehmen produziert die Burger-Buns und Premium-Donuts ausschließlich für McDonald’s.

