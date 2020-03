Waberer’s International startet hartes Restrukturierungsprogramm

Waberer’s International (Budapest) hat den bisherigen Finanzchef Barna Erdélyi per 23. März 2020 zum interimistischen Geschäftsführer ernannt. Robert Ziegler, der seit Anfang 2019 den Turnaround der Gruppe geleitet hat, verlässt das Unternehmen.



Aufsichtsratsvorsitzender Gerard van Kesteren dazu: „Ich möchte Robert Ziegler danken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen. Ich habe Barna Erdélyi, der über eine lange Management-Erfahrung im Unternehmen und wertvolles Know-how bei der Bewältigung schwieriger Zeiten besitzt, gebeten einstweilig die Funktion des Geschäftsführers zu übernehmen.“



Wie am 17. März 2020 verlautbart, beeinträchtigt die Coronavirus-Pandemie die Umsatzentwicklung der Gruppe erheblich. Um die kurzfristige finanzielle Stabilität des Unternehmens zu sichern, hat das Management einschneidende Maßnahmen beschlossen.



-) Dazu gehört die sofortige Stillegung eines erheblichen Teils der Lkw der internationalen Flotte von Waberer’s.

-) Ein Plan für die Rückführung der Vermögenswerte und der Fahrer im Ausland wurde angenommen und wird derzeit umgesetzt. Die meisten diskretionären Ausgaben wurden ebenfalls ausgesetzt.

-) Personalmaßnahmen umfassen einen Einstellungsstopp, Lohnnachverhandlungen und ein Programm für unbezahlten Urlaub.

-) Die Gewerkschaften im Unternehmen waren an der Gestaltung dieser Maßnahmen beteiligt.



Barna Erdélyi, kommentiert die Lage: „Dies sind beispiellose Zeiten, die beispiellose Reaktionen erfordern. Ich bin zuversichtlich, dass die beschlossenen Maßnahmen ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen der notwendigen Verbesserung unserer Finanzen und der Aufrechterhaltung des Serviceniveaus für unsere Kunden herstellen und die Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit in der gegenwärtigen schwierigen Situation gewährleisten.“



Waberer’s International Nyrt. ist ein maßgeblicher Anbieter im internationalen Komplettladungsverkehr in Europa und Marktführer in Ungarn bei Inlandstransporten und komplexen Logistikdienstleistungen. Die Tätigkeit des Unternehmens reicht von internationalen Ferntransporten von Gütern auf Standardpaletten über Inlandstransporte, Lagerung und Versand von Trocken- und Kühlgut bis zu internationalen Transportvermittlungen.



