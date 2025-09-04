Anzeige

Hafen Wien bleibt Logistik-Hub für Lagermax Autotransport

04.09.2025

Strategische Vereinbarung sichert wichtige Lagerflächen und unterstreicht die Bedeutung des Standorts als zentrale Automotive-Drehscheibe in Ostösterreich.

Hafen Wien bleibt Logistik-Hub für Lagermax Autotransport Bild: Christian Mikes / Von links: Thomas Baumgartner, Vorstand der Lagermax Gruppe, Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin Hafen Wien, Florian Arnezeder, Geschäftsführer der Lagermax Autotransport GmbH.
Lagermax Autotransport, ein führendes Unternehmen in der internationalen Fahrzeuglogistik, setzt weiter auf den Standort im Hafen Wien.Dazu wurde in diesen Tagen ein mehrjähriger Rahmenvertrag unterzeichnet.Dieser festigt nicht nur eine jahrzehntelange, erfolgreiche Partnerschaft, sondern sichert auch entscheidende Kapazitäten für die Lagerung und Distribution von Neu- & Gebrauchtfahrzeugen am strategisch wichtigen Logistik Hub in Wien.Mit seiner trimodalen Anbindung an Straße, Schiene und Wasserweg erfüllt der Standort alle Voraussetzungen für effiziente und nachhaltige Logistikkonzepte.Die Vertragsverlängerung ist ein klares Bekenntnis beider Partner zum Standort Wien und zur wichtigen Rolle der Fahrzeuglogistik.

