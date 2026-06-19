Hafen Rijeka: „Phoenix“ steigt aus der Asche

19.06.2026

Neuer Direktdienst von MSC stärkt die direkte Anbindung des AGCT Rijeka an den Fernen Osten.

Hafen Rijeka: „Phoenix“ steigt aus der Asche Bild: default
Am Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) erfolgte vor Kurzem der Erstanlauf des „Phoenix“.Der von der MSC Mediterranean Shipping Company betriebene Dienst stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung von Rijeka als strategisches Tor zur Adria dar.Die „MSC Agamemnon VII“, die Ende März in Busan ausgelaufen war, legte am 2.Juni zum ersten Mal am AGCT an und eröffnete damit offiziell eine neue direkte Hauptverbindung zwischen der Adria und wichtigen Häfen im Fernen Osten.Der Hafenrundlauf lautet: Busan – Ningbo – Shanghai – Shekou – Singapur – Ashdod – Haifa – Triest – Koper – Rijeka – Ashdod – Singapur – Busan.

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