Hafen Lübeck: Mega-Hübe am Terminal Nordlandkai

Bild: LHG / Zentimeter für Zentimeter hob der Spezialkran den schwergewichtigen Trafo am Nordlandkai aus Küstenmotorschiff „River Trader".

Gemeinsam mit den Schwergutspezialisten Thömen Spedition aus Hamburg und Baumann Move aus Bornheim meisterte die Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) am 20.Jänner einen Rekordumschlag.Zwei Trafos mit einem Gesamtgewicht von 572 Tonnen sowie Maßen von rund zwölf Metern Länge und dreieinhalb Metern Breite wurden entladen.Mit dem Küstenmotorschiff „River Trader“ aus Rotterdam trafen die beiden Trafos bereits am 19.Jänner am LHG-Terminal Nordlandkai ein.