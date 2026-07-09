Hafen Antwerpen rüstet sich jetzt für weitere 7 Mio. TEU

Neuer Containercluster am linken Scheldeufer soll weiterhin eine effiziente Abfertigung des wachsenden maritimen Aufkommens ermöglichen.

Am 29.Mai 2026 hat die flämische Regierung den Entwurf des Projektbeschlusses für den Containercluster am linken Scheldeufer (CCL – Containercluster Linkerscheldeoever) genehmigt.Das stellt einen Meilenstein im Projekt „Extra Container Handling Capacity Antwerp“ (ECA) dar, das den Hafen Antwerpen auf das anhaltende Wachstum des Containerverkehrs vorbereiten soll.ECA ist eine gemeinsame Initiative des flämischen Ministeriums für Mobilität und öffentliche Arbeiten, des Hafens Antwerpen-Brügge und der Entwicklungsgesellschaft Linkerscheldeoever (Maatschappij Linkerscheldeoever).Das Projekt wird die Containerumschlagkapazität von Antwerpen um 7 Mio.