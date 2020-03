Hadolt Group wird neuer Österreich-Partner von Online Systemlogistik

Der Systemverbund mittelständischer und inhabergeführter Logistikunternehmen in Europa Online Systemlogistik holt einen neuen Partner in Österreich an Bord. Ab 1. April übernimmt die in Kalsdorf ansässige und zur Hadolt Group gehörende Global Express Austria GmbH die Abwicklung der Stückgüter in der Steiermark und im südlichen Burgenland. Weitere Partnerfirmen in der Alpenrepublik sind die Speditionen Nothegger Transport Logistik und Wildenhofer.

„Wir fahren täglich mit einem Doppelstockfahrzeug von Kalsdorf zum HUB in Schlitz, wo Anschlüsse an die innerdeutschen und europäischen Verkehre von OnLine Systemlogistik bestehen“, teilt Global Express Geschäftsführer Rolf Hadolt der Österreichischen Verkehrszeitung mit. Als großen Vorteil des offenen Stückgutnetzwerkes hebt er die Zusammenarbeit mit mittelständischen Spediteuren beziehungsweise Platzhirschen in den Regionen hervor.

Online Systemlogistik gehört zu den führenden Stückgutkooperationen mittelständischer und inhabergeführter Logistikunternehmen in Europa. Kerngeschäft ist die schnelle, sichere und flächendeckende Distribution (national/international) von Palettenwaren.

Daten und Fakten Online Systemlogistik

Gründung: 1995

Anzahl Systempartner: 83

Mitarbeiter im Verbund: 6.200

Umsatz des Systemverbunds: 1,77 Mrd. Euro

Aufkommen 2019: 2,88 Mio. Sendungen

Tonnage 2019: 1,2 Mio.

Lagerfläche: 900.000 m²

Gesamtumschlagsfläche: 230.000 m²

Flotte: 1.820 Lkw

Zertifizierungen: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN 16258 und HACCP

www.global-express.at; www.oslnet.de