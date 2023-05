Hadolt Group: Rekordumsatz von über 60 Mio. Euro

Trotz Corona, Wirtschaftsrückgang und Ukraine-Krieg war 2022 war für die Hadolt Group das mit Abstand beste Jahr.„Wir haben mit 250 Mitarbeitenden den Umsatz auf über 60 Mio.Euro gesteigert“, zieht Geschäftsführer Rolf Hadolt eine positive Bilanz.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kalsdorf bei Graz ist international sehr stark in der Luft- und Seefrachtlogistik präsent und will seine Position als neutraler Marktführer weiter ausbauen.Erst kürzlich wurde einer der größten steirischen Importeure als neuer Kunde gewonnen.

