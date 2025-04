GW und Gruber Logistics stärken ihre Partnerschaft

Gruber Logistics und Gebrüder Weiss weiten ihre Partnerschaft in den Bereichen LTL und Stückgut aus.Die beiden Logistikdienstleister bieten ab sofort regelmäßige Verbindungen zwischen Italien und der Schweiz an, wobei sie eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und Betreuung garantieren und alle Zollvorgänge abwickeln.„Unsere Zusammenarbeit mit Gebrüder Weiss ist ein Beispiel dafür, wie zwei Unternehmen ihre Kräfte bündeln können, um ihren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten, und wie eine horizontale Kooperation zwischen Branchenführern möglich und wünschenswert ist“, so Marcello Corazzola, Geschäftsführer von Gruber Logistics.Mit der vertieften Partnerschaft wollen Gruber Logistics und Gebrüder Weiss ihre Präsenz auf dem europäischen Markt stärken und den Kunden hochwertige Dienstleistungen anbieten.Die zwei Logistikdienstleister sind auch gemeinsame Partner in europäischen Projekten, die auf die Dekarbonisierung durch den Einsatz von Elektro- und Wasserstoff-Prototypfahrzeugen abzielen.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login