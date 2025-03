Group7 AG jetzt mit 60.000 m² zusätzlicher Logistikkapazität

Neues Multi-User-Warehouse in Schwaig am Münchner Flughafen kombiniert innovative Ideen mit fortschrittlicher Technik.

Die Group7 hat kürzlich ihr hochmodernes Multi-User-Logistikcenter in Schwaig am Münchner Flughafen eröffnet.Der Neubau dient als internationales Drehkreuz für flexible, smarte und effiziente Logistiklösungen.Diese strategische Erweiterung verdreifacht die bisherigen Kapazitäten am Hauptsitz des Unternehmens.„Das neue Dienstleistungszentrum ist eine wichtige Säule für unsere weitere Entwicklung.Gleichzeitig brauchen wir die Kapazitäten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen“, erklärt Günther Jocher, Vorstand von Group7.