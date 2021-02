Greiwing kauft den Hamburger Speziallogistiker Werner Bruhns

Seit Jahresbeginn ist die Werner Bruhns Lagereigesellschaft mbH Teil des Unternehmensverbunds der Greiwing logistics for you GmbH.Damit stärkt der Logistikdienstleister mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Greven seine Präsenz im Norden Deutschlands und erweitert sein Leistungsportfolio für die Food-Branche um Services im Segment Gewürze und Trockenfrüchte.Im Hamburger Hafen stehen entsprechende Logistik-, Lager- und Handlingskapazitäten zur Verfügung.„Mit der Integration des Werner Bruhns-Standortes Hamburg in unser Niederlassungsnetz bieten wir jetzt ein noch größeres Portfolio in der Food-Logistik.Sowohl unsere Bestandskunden als auch die Auftraggeber der Firma Bruhns können unsere vielfältigen Services in Anspruch nehmen“, sagt Jürgen Greiwing, Geschäftsführender Gesellschafter der Greiwing logistics for you GmbH.

