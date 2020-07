GLS mit neuem Online-Portal für internationale Paketretouren

Mit einer neuen Retourenlösung vereinfacht GLS die länderübergreifende Abwicklung von Retouren-Paketen für Online-Shops beliebiger Größe und deren Kunden. Eigens hierfür bietet das Paketlogistikunternehmen ein flexibles Online-Portal, welches sich individuell konfigurieren sowie branden lässt.

Bei Retourenquoten von 10 bis zu teilweise 70 Prozent gilt es, Online-Shops und ihren Kunden unkomplizierte und effiziente Retourenlösungen anzubieten. Insbesondere im grenzüberschreitenden Bereich sind solche Lösungen bisher nicht der Standard, obwohl die bequeme Retoure ein wesentliches Kaufkriterium für Online-Shopper darstellt. Zudem scheuen bislang gerade kleinere Online-Shops den hiermit verbundenen Aufwand.

GLS stellt nun eigens hierfür eine flexible Retourenlösung vor, die sowohl nationale als auch grenzüberschreitende Retouren innerhalb Europas ermöglicht. Sie ist flexibel konfigurierbar – wahlweise im eigenen Webshop-Design – und lässt sich mit minimalem Aufwand in bestehende Prozesse integrieren. Die Retourenabwicklung kann auf der Website des Online-Shops durchgeführt werden, denn das Portal erlaubt über sogenannte API‘s eine Schnittstelle zum GLS-System.

„Eine effiziente Retourenlösung ist in vielen Branchen ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Entwicklung des E-Commerce-Geschäfts“, so Saadi Al-Soudani, Group International Managing Director bei GLS. „Wir sind stolz, mit dem neuen GLS-Retourenportal unseren Exportkunden neben dem schnellen und zuverlässigen Versand in ganz Europa auch eine einfach zu integrierende Lösung zur Abwicklung von Retouren anbieten zu können.“

Auch Online-Shopper profitieren von der neuen Lösung: Im Retourenportal können sie ihre Versandetiketten selbst erzeugen. Die Etiketten stehen online zum Download bereit oder werden automatisiert per E-Mail zugesandt. Rücksender aus Deutschland können auch per QR-Code das Etikett direkt im GLS PaketShop drucken lassen. Mögliche Abgabepunkte für Rücksendungen werden dem Nutzer je nach Adresse bereits im Portal angezeigt.

Aktuell steht die neue Retourenlösung für Rücksendungen aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Polen und Ungarn bereit. Weitere Länder wie Großbritannien und Spanien werden derzeit integriert.

www.gls-group.eu