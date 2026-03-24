Global Express Austria: Neuer OSL-Partner in Slowenien

Mit 1. April 2026 wird Ljubljana als dritter Standort des österreichischen Logistikunternehmens in das europaweite Stückgutnetz aufgenommen.

Die Global Express Austria GmbH ist demnächst auch mit ihrer Landesorganisation in Slowenien Partner von Online Systemlogistik (OSL).Dafür nutzt die steirische Spedition neben dem Standort Ljubljana auch die Station in Maribor für den Warenumschlag von OSL-Sendungen.Vor sechs Jahren, am 1. April 2020, kam die Global Express Austria GmbH mit dem Standort Kalsdorf bei Graz in das Stückgutnetz von Online Systemlogistik.Im November 2025 folgte die Niederlassung in Klagenfurt.