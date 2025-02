Gebrüder Weiss macht Nürnberg zum Allround-Logistikstandort

Gebrüder Weiss stärkt die globalen Lieferketten für Industrie- und Handelsunternehmen in der Metropolregion Nürnberg.Mit Jahresbeginn hat das internationale Transport- und Logistikunternehmen die Eingliederung der 2023 übernommenen Luft- und Seefrachtspedition B+A abgeschlossen.Die neue Air & Sea-Abteilung ist eingebunden in die Nürnberger Niederlassung von Gebrüder Weiss, die bislang schwerpunktmäßig auf den Bereich Landverkehr und Logistik ausgerichtet war.„Im- und exportierende Unternehmen aus der Region profitieren ab sofort von einer zentralen Anlaufstelle für ihre internationalen Transporte und erreichen damit mehr Stabilität für ihre Lieferketten“, teilt Gebrüder Weiss dazu mit.„Mit diesem Schritt haben wir Nürnberg zu einem Allround-Logistikstandort in einer der wirtschaftsstärksten Metropolregionen des Landes weiterentwickelt“, erklärt Glenn Gabler, Niederlassungsleiter Air & Sea Nürnberg bei Gebrüder Weiss.

