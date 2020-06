Gebrüder Weiss: Lückenlos transparente Transporte für Sika Österreich

Die Zeit auf Baustellen ist knapp bemessen, der Termindruck meistens hoch. Zuverlässige und schnelle Informationen über den Lieferstatus von bestellten Materialien sind essenziell für eine erfolgreiche Projektplanung. Diesen Service kann Sika Österreich, ein führender Hersteller für chemische Baustoffe mit Firmensitz in Bludenz, seinen Kunden nun uneingeschränkt über die digitale Plattform von Gebrüder Weiss bieten.

„Das spart nicht nur Zeit, sondern erhöht insgesamt die Qualität der Kommunikation. Wir können unseren Kunden unmittelbar und verlässlich Auskunft erteilen. Diese können wiederum schnell und richtig reagieren, wenn sich zum Beispiel Liefertermine verschieben, und haben so mehr Planungssicherheit auf den Baustellen“, sagt Robert Bernhard, Bereichsleiter Supply Chain & Logistik Sika Österreich GmbH.

Online stehen alle prozessrelevanten Informationen in Echtzeit zur Verfügung. Per Mausklick können Auftrags- und Sendungsstatus ebenso ermittelt werden wie die voraussichtliche Ankunftszeit einer Lieferung (Estimated Time of Arrival / ETA). Der Sendungsstatus kann mittels Link direkt mit dem Sika-Kunden auf der Baustelle geteilt werden.

Ein weiterer Vorteil für Sika: Der gesamte Kommunikationsverlauf zu einem Transport wird lückenlos in der digitalen Gebrüder Weiss-Plattform abgebildet. Jeder Prozessbeteiligte hat den gleichen Wissensstand, doppelte Anfragen oder langwierige Rückfragen entfallen.

Die Einführung der ETA-Funktion ist ein Bestandteil der Digitalisierungsstrategie von Gebrüder Weiss. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen weitere digitale Services auf den Markt bringen. Das Kundenportal myGW, welches den Rahmen um die einzelnen Features bildet, wird noch im Laufe des Jahres offiziell gelauncht.

Die Sika Österreich GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Sika AG mit Hauptsitz in Baar (Schweiz, Kanton Zug) und agiert seit 81 Jahren als Spezialchemieunternehmen mit marktführender Position in der Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Schützen und Verstärken am Bau sowie in der industriellen Fertigung. Derzeit werden 280 Mitarbeitende an neun Standorten in ganz Österreich beschäftigt.

Meilensteine in der Geschichte der Sika Österreich GmbH

1939 Gründung der Sika Österreich GmbH 1987 Bau der Flüssigproduktion in Bludenz 1988 Neubau der Pulverproduktion in Bludenz 1993 Einführung des Qualitätsmanagements ISO 9001 1994 Neubau der Kunststoffproduktion in Bludenz 1996 Neubau Lagerhalle 4 in Bludenz 1996/1997 Einführung des Umweltmanagementsystems ISO 14001 1998 Neubau Silopakete 1 + 2 in Bludenz 2006 Akquisition Sarnafil Österreich 2013 Erweiterung der Kunststoffproduktion in Bludenz 2013 Neubau Silopaket 3 in Bludenz 2013 Neubau Lagerhallen 5 + 6 in Bludenz 2013 Neubau Wertstoffsammelstelle in Bludenz 2016 Neubau Fugenbandproduktion in Bludenz 2016 Neubau Lagerhalle 7 in Bludenz 2017 Akquisition Bitbau Dörr

