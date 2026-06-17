Gebrüder Weiss: Logistik für Doppelmayr-Großprojekt

Die Vorarlberger Seilbahnfirma baut eine Gondelbahn auf den Penang Hill in Malaysia. Neue Tourismusattraktion wird noch heuer in Betrieb gehen.

Bild: pixabay / Blick vom Penang Hill auf die Inselhauptstadt George Town. Hier hinauf baut Doppelmayr mit Unterstützung von Gebrüder Weiss eine neue Gondelbahn.

Mit der Expertise von zwei Unternehmen aus dem Tausende Kilometer entfernten Vorarlberg erhält der Penang Hill, ein beliebtes und viel besuchtes Ausflugsziel auf der Insel Penang in Malaysia, in Bälde eine neue Tourismusattraktion.Der bereits bestehenden Standseilbahn auf den Hausberg des Eilands fügt die Firma Doppelmayr eine moderne Gondelbahn hinzu.Sie bietet pro Kabine Platz für acht Personen.Mit dem Transport der Komponenten betraut ist das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss.Mehr als 60 Container wurden in der Doppelmayr-Produktionsstätte in Wolfurt beladen und zum nahegelegenen Frachtenbahnhof befördert.