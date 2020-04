Gebrüder Weiss organisiert Home Delivery Service für KTM-Händlerbetriebe

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus stellen gerade stationäre Händler vor neue logistische Herausforderungen. Gebrüder Weiss hat daher Lösungen erarbeitet, die den Handel – im Einklang mit den aktuellen Sicherheitsbestimmungen – kurzfristig wieder in Schwung bringt. So übernimmt der Logistiker neben der Zustellung zum Endkunden auch die Zwischenlagerung und die direkte Anbindung an einen Webshop.

„Die Maßnahmen gegen die Eindämmung des Virus wirken sich auf alle logistischen Bereiche aus“, sagt Jürgen Bauer, Mitglied der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss. „Hier können wir als Full-Service-Logistiker zahlreiche Alternativen anbieten, die unseren Kunden unter den momentanen Umständen ermöglichen, ihre Geschäfte am Laufen zu halten.“

Im Rahmen dessen organisiert Gebrüder Weiss auch für die regionalen Händler des Motorradherstellers KTM gerade die Endkundenzustellung. Da Motorradkäufer aktuell nicht in die Läden kommen können, bringt Gebrüder Weiss nun auch die Fahrzeuge von den regionalen Händlern zum Kunden nach Hause.

Nach einer erfolgreichen Startphase werden Gebrüder Weiss und KTM diese Dienstleistung nun auch auf die Niederlande, Belgien, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Slowenien ausweiten. Gebrüder Weiss ist 14 Jahren im Home Delivery-Geschäft tätig und in Österreich Marktführer in diesem Segment. Aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Paketlogistiker DPD bietet die Spedition auch umfassende Lösungen im Paketbereich an.

Mit über 7.300 Mitarbeitenden, 150 firmeneigenen Standorten und einem vorläufigen Jahresumsatz von 1,7 Mrd. Euro (2019) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen in Europa. Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach (Österreich) fasst das Unternehmen neben seinen Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Tochterunternehmen zusammen.

www.gw-world.com