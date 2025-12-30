Gebrüder Weiss: 20 Jahre Präsenz in der Ukraine

30.12.2025

Seit 2005 ist der Logistiker mit Standorten in dem Land aktiv. Die Rahmenbedingungen sind herausfordernd.

Gebrüder Weiss: 20 Jahre Präsenz in der Ukraine Bild: Gebrüder Weiss
Seit 20 Jahren ist das Vorarlberger Logistikunternehmen Gebrüder Weiss (GW) in der westukrainischen Stadt Mukachevo, rund 60 Kilometer von der ungarischen und slowakischen Grenze entfernt, für seine Kunden aktiv.Was 2005 mit lediglich zwei Mitarbeitenden begonnen hatte, ist heute eine straffe Organisation, die ihre Lieferungen auch unter herausfordernden Bedingungen verlässlich durchführt.Neben Mukachevo betreibt Gebrüder Weiss in der Ukraine noch einen weiteren Standort in der Hauptstadt Kiew.Als Services werden Landtransporte (FTL/LTL), Luft- und Seefracht angeboten.Die Top-Branchen der beförderten Güter sind Maschinen- und Anlagentechnik, Elektronik sowie Verpackungsmaterial.

