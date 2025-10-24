Garbe Österreich mit neuem Büro und klarer Strategie

Geschäftsführer Franz Kastner und sein Team gehen trotz flacher Marktlage aktiv neue Projekte an.

Man lege jetzt den Grundstein für zukünftige Erfolge.Getreu dieser Devise empfing Geschäftsführer Mag.Franz Kastner am 23.Oktober rund 150 Gäste zur Eröffnungsfeier des neuen Büros der Garbe Industrial Real Estate Austria GmbH in der Walfischgasse 15 in der Wiener Innenstadt.Die Tochtergesellschaft des Hamburger Immobilienunternehmens verfolgt in ihrem Kerngeschäft einen 360-Grad-Ansatz.