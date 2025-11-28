Anzeige

Für Nestlé fährt Schachinger jetzt elektrisch

28.11.2025

Die beiden auf Nachhaltigkeit setzenden Unternehmen bringen in Oberösterreich ein richtungsweisendes Leuchtturmprojekt an den Start.

Für Nestlé fährt Schachinger jetzt elektrisch Bild: philmografie-Philipp-Puschner / Schachinger-Manager Philipp Pracser und Sarah Huber, Chefin von Nestle Österreich
Der Markenartikelkonzern Nestlé und das oberösterreichische Logistikunternehmen Schachinger vertiefen ihre schon seit Jahren bestehende Zusammenarbeit.Am 26.November haben die beiden Partner den ersten Elektro-Lkw (Mercedes-Benz eActros 600) eingeweiht, der künftig mehrmals täglich zwischen dem Schachinger-Gelände in Hörsching und dem Co-Packer FAB ProWork in Linz pendeln wird.Bei dem gemeinnützigen Verein fertigen Mitarbeiter Displays und Transportverpackungen für Nestlé-Marken.Bisher wurde die Ware mit einem Diesel-Lkw hin und her transportiert.

