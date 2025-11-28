Für Nestlé fährt Schachinger jetzt elektrisch

Die beiden auf Nachhaltigkeit setzenden Unternehmen bringen in Oberösterreich ein richtungsweisendes Leuchtturmprojekt an den Start.

Der Markenartikelkonzern Nestlé und das oberösterreichische Logistikunternehmen Schachinger vertiefen ihre schon seit Jahren bestehende Zusammenarbeit.Am 26.November haben die beiden Partner den ersten Elektro-Lkw (Mercedes-Benz eActros 600) eingeweiht, der künftig mehrmals täglich zwischen dem Schachinger-Gelände in Hörsching und dem Co-Packer FAB ProWork in Linz pendeln wird.Bei dem gemeinnützigen Verein fertigen Mitarbeiter Displays und Transportverpackungen für Nestlé-Marken.Bisher wurde die Ware mit einem Diesel-Lkw hin und her transportiert.