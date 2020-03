Führungswechsel bei Schneckenreither in Ansfelden

Am 2. März hat Kurt Weinbergmaier die offizielle Nachfolge als neuer Niederlassungsleiter in Ansfelden angetreten. Er bringt neun Jahre Erfahrung im Bereich Disposition der Firma Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft m. b. H. mit. „Wir sind uns sicher mit Herrn Weinbergmaier die richtige Personalentscheidung getroffen zu haben und freuen uns, gemeinsam mit ihm, den Standort in Ansfelden zu betreuen und weiter auszubauen“, heißt es dazu seitens der Geschäftsführung.

Kurt Weinbergmaier folgt Herwig Höninger, der nach fast 12-jähriger Firmenzugehörigkeit mit Ende Februar seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Die Geschäftsleitung der Firmengruppe Schneckenreither bedankt sich in einem Schreiben für seine Loyalität und Einsatzbereitschaft, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen habe.

Die Firmengruppe Schneckenreither (Ansfelden, OÖ) ist ein inhabergeführter, mittelständischer Anbieter von Transport- und Logistikdiensten mit Fokussierung auf die Bereiche Landverkehr (national/international) und Lagerlogistik. Die Zentrale befindet sich in Ansfelden bei Linz, direkt an der A1. Eigene Niederlassungen gibt es in Wiener Neudorf, St. Pölten, Klagenfurt, Graz, Salzburg, Budapest und Prag, sowie weitere Betriebsstätten in Wels, Marchtrenk und Linz.

www.schneckenreither.com