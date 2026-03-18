Fr. Meyer’s Sohn stärkt Präsenz in Skandinavien

18.03.2026

Übernahme des norwegischen Logistikers Front Shipping AS unterstreicht Fokus auf gezieltes internationales Wachstum.

Fr. Meyer’s Sohn stärkt Präsenz in Skandinavien Bild: LinkedIn - Front Shipping
Fr.Meyer’s Sohn (FMS) meldet den Kauf des norwegischen Logistikdienstleisters Front Shipping AS mit Hauptsitz in Oslo.Dieser Schritt sei ein weiterer strategischer Meilenstein für den Ausbau der Präsenz in der nordischen Region nach der Integration eines schwedischen Logistikers im Jahr 2024, schreibt das global tätige Hamburger Speditionsunternehmen in einer Presseinformation.Mit drei Standorten in Schweden und nun einer Präsenz in Norwegen erweitert FMS sein regionales Netzwerk und rückt so noch näher an die Kunden in Nordeuropa.Front Shipping hat sich auf dem norwegischen Markt insbesondere in der Projektlogistik und bei Containertransportlösungen einen Namen gemacht.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Autotransporter „Grande Seoul“ verstärkt Grimaldi-Flotte

Das neunte „ammoniaktaugliche“ Schiff der italienischen Reedereigruppe ist startklar für die Jungfernfahrt auf der Asien-Europa-Route.

17.03.2026

Piraeus Car Terminal neu im Fahrplan der Mitsui O.S.K. Lines

Die RoRo-Terminals von PPA SA zählen zu den größten Umschlagplätzen für Transitfahrzeuge im östlichen Mittelmeerraum, am Schwarzen Meer und in Nordafrika.

16.03.2026

Grimaldi: „Grande Svezia“ liefert Busse nach Algerien

Insgesamt 380 neue Fahrzeuge wurden mit dem modernen Fahrzeugtransporter von Shanghai ins Mittelmeer verschifft.

13.03.2026
Anzeige