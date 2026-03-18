Fr. Meyer’s Sohn stärkt Präsenz in Skandinavien

Fr.Meyer’s Sohn (FMS) meldet den Kauf des norwegischen Logistikdienstleisters Front Shipping AS mit Hauptsitz in Oslo.Dieser Schritt sei ein weiterer strategischer Meilenstein für den Ausbau der Präsenz in der nordischen Region nach der Integration eines schwedischen Logistikers im Jahr 2024, schreibt das global tätige Hamburger Speditionsunternehmen in einer Presseinformation.Mit drei Standorten in Schweden und nun einer Präsenz in Norwegen erweitert FMS sein regionales Netzwerk und rückt so noch näher an die Kunden in Nordeuropa.Front Shipping hat sich auf dem norwegischen Markt insbesondere in der Projektlogistik und bei Containertransportlösungen einen Namen gemacht.

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