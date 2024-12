Fiege will das Wachstum in Österreich fortsetzen

Bild: Fiege / Ronny Bürger (l.) übernimmt den Posten von Gerhard Pavlas (m.) in der Geschäftsführung von Fiege Austria und wird künftig an der Seite von Michael Jahn (r.) das Österreich-Geschäft des Logistikdienstleisters verantworten.

Wechsel in der Geschäftsführung von Fiege Austria: Ronny Bürger folgt zum 1.Jänner 2025 auf Gerhard Pavlas, der sich nach acht Jahren bei dem Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet.Der 48-Jährige wird künftig an der Seite von Michael Jahn das Österreich-Geschäft des Logistikdienstleisters verantworten.Das Duo soll den Wachstumskurs des über 150 Jahre alten Familienunternehmens aus dem westfälischen Greven in Österreich fortsetzen.Ronny Bürger arbeitete zuvor über 20 Jahre bei Peek & Cloppenburg in verschiedenen Positionen und war zuletzt verantwortlich für die Warenverteilzentren des Modeunternehmens in Wien.