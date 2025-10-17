Anzeige

Felbermayr wuchtet 1.300 Tonnen quer durch Wien

17.10.2025

Damit eine Tunnelvortriebsmaschine ihre Arbeit am neuen U-Bahn-Bauabschnitt aufnehmen konnte, musste sie zerlegt, verladen und an der Oberfläche transportiert werden.

Felbermayr wuchtet 1.300 Tonnen quer durch Wien Bild: Felbermayr-Weickinger
In einem dreiteiligen nächtlichen Kraftakt hat das Kran- und Schwertransporteunternehmen Felbermayr zentrale Bauteile der U-Bahn-Tunnelvortriebsmaschine „Debohra“ in Wien vom Augustinplatz über rund 11 Kilometer zum Matzleinsdorfer Platz bewegt.Diese Arbeit war eine logistische Meisterleistung.Denn die Tunnelvortriebsmaschine „Debohra“ ist ein Unikat, gefertigt vom deutschen Hersteller Herrenknecht.Das Schneidrad misst rund sieben Meter im Durchmesser, während die Vortriebsmaschine selbst rund 1.300 Tonnen auf die Waage bringt und im betriebsbereiten Ausbau eine Länge von mehr als 120 Metern erreicht.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Viele Lkw sind in Österreich lediglich auf Durchreise

Ein Großteil der transportierten Güter ist für internationale Routen bestimmt. Nur 12 Prozent haben ihren Be- und Entladeort im Inland.

16.10.2025

Post liefert jetzt auch CO2e Emissionsdaten pro Paket

Das neue System unterstützt Großversender bei der Erstellung ihrer offiziellen Nachhaltigkeitsberichte.

15.10.2025

25 Jahre Gebrüder Weiss in Kroatien sind eine Erfolgsstory

Die EU-Mitgliedschaft des Landes sowie die Integration in den Schengen- und Euroraum waren entscheidende Katalysatoren die Geschäftsentwicklung.

15.10.2025
Anzeige
Anzeige