Felbermayr wuchtet 1.300 Tonnen quer durch Wien

Damit eine Tunnelvortriebsmaschine ihre Arbeit am neuen U-Bahn-Bauabschnitt aufnehmen konnte, musste sie zerlegt, verladen und an der Oberfläche transportiert werden.

In einem dreiteiligen nächtlichen Kraftakt hat das Kran- und Schwertransporteunternehmen Felbermayr zentrale Bauteile der U-Bahn-Tunnelvortriebsmaschine „Debohra“ in Wien vom Augustinplatz über rund 11 Kilometer zum Matzleinsdorfer Platz bewegt.Diese Arbeit war eine logistische Meisterleistung.Denn die Tunnelvortriebsmaschine „Debohra“ ist ein Unikat, gefertigt vom deutschen Hersteller Herrenknecht.Das Schneidrad misst rund sieben Meter im Durchmesser, während die Vortriebsmaschine selbst rund 1.300 Tonnen auf die Waage bringt und im betriebsbereiten Ausbau eine Länge von mehr als 120 Metern erreicht.