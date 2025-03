200 Semitieflader-Transporte für den Wiener Opernball 2025

Die Be- und Entladung erfolgte mittels Mobilkränen mit Traglasten von bis zu 60 Tonnen. Diese entsprachen den beengten Platzanforderungen.

Seit circa 20 Jahren liefert Felbermayr Transport- und Hebetechnik Lanzendorf die Logen für den Opernball vom Lager in Haringsee (Niederösterreich) zur Wiener Staatsoper – so auch Ende Februar 2025.Mit teleskopierbaren Semitiefladern wurden die Logen zum Veranstaltungsort gebracht.Die Be- und Entladung erfolgte mittels Mobilkränen.Zudem war Felbermayr beim Aufbau des VIP-Eingangs beteiligt.Die Bauteile dafür wurden ebenfalls mit Mobilkränen – teilweise im Tandemhub – montiert.