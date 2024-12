FedEx baut Aircargo-Hub in Paris um 30 Mio. EUR aus

Zum 25-jährigen Jubiläum seines europäischen Luftfrachtdrehkreuzes erweitert der Expressdienstleister die Infrastruktur am Standort Roissy-Charles de Gaulle.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens seines europäischen Luftfrachtdrehkreuzes am Flughafen Roissy-Charles de Gaulle (95, Val-d'Oise, Île-de-France) investiert das US-amerikanische Logistikunternehmen FedEx dort 30 Mio.EUR in die Erweiterung der Infrastruktur.Geplant ist ein neues Gebäude mit einer Gesamtfläche von 22.200 m² für Fracht mit Gewichten über 68 Kilogramm.Damit kann die Abfertigung künftig an einem Ort zusammengefasst werden.