Fast Fashion: Arvato beschleunigt Logistik für H&M

01.09.2025

Ein automatisiertes Shuttlelager in Polen optimiert die Serviceleistungen für den Modefilialisten in Mittel- und Osteuropa.

Fast Fashion: Arvato beschleunigt Logistik für H&M Bild: Arvato / Von links: Nicolaus Fournarakis, Regional Sales & Warehouse Operations Manager bei H&M und Lidia Ratajczak-Kluck, Managing Director Arvato in Poland, (3.v.l.) eröffnen das neue Shuttle-System in Stryków.
Die Logistikaktivitäten der Modehandelskette H&M in Mittel- und Osteuropa können künftig noch schneller und flexibler abgewickelt werden.Für das Onlinegeschäft des Kunden hat Arvato sein E-Commerce-Distributionszentrum im polnischen Stryków erweitert.Gleichzeitig wurde ein automatisiertes Shuttlelager mit einer Kapazität von bis zu 270.000 Boxen installiert.  Mit der Inbetriebnahme des Shuttles hat Arvato den gesamten Wareneingangsprozess im Lager vollständig automatisiert – von der Entladerampe bis zur Einlagerung der Waren in Hochregale oder das Shuttlesystem.

