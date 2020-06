Europaweite Ausrollung der digitalen Plattform Drive4Schenker

DB Schenker hat sein Tool Drive4Schenker überarbeitet, um einen unkomplizierteren und pro-aktiveren Austausch mit Transportdienstleistern zu ermöglichen. Mit neuen Optionen zum Erhalt von Angeboten verbessert die Innovation die Interaktion mit den Frachtführern. Nach einem erfolgreichen Piloteinsatz der Plattform an ausgewählten Standorten wird das Tool derzeit auf 250 Landtransport-Hubs des Logistikdienstleisters in Europa ausgeweitet.



Christian Drenthen, Vorstandsmitglied für Landverkehr von DB Schenker: „In der Logistik gibt es eine einfache Regel: Ein voll beladener Lkw erhöht die Effizienz und schont die Ressourcen – zeitlich, sozial und ökologisch. Niemand möchte leeren Frachtraum oder leere Kilometer. Um diese Herausforderungen der Branche gerecht zu werden, haben wir unsere digitale Plattform Drive4Schenker erheblich verbessert. Fuhrunternehmen werden von der neuen und einfacheren Art der Zusammenarbeit mit uns profitieren und Kunden bekommen höhere Transparenz über ihre Sendungen.“



Mit dem erneuerten Tool können Straßentransporteure ihre Lastwagen mit wenigen Klicks füllen, etwa indem sie bevorzugte Routen und Ladungstypen angeben. Relevante Fuhrunternehmen erhalten exklusive Angebote via E-Mail. Die Disponenten von DB Schenker und die Partnerunternehmen behalten die Kontrolle über ihr Geschäft, während das Tool ihre Interaktion erleichtert. Täglich können Transportunternehmen auf rund 5.000 Ladungen von DB Schenker zugreifen.



Timo Sender, Product Owner für Global Digital Solutions von DB Schenker: „Das neue Drive4Schenker wurde inhouse entwickelt und vollzieht einen Wechsel von Pull zu Push: Ab jetzt bringen wir maßgeschneiderte Angebote direkt in den Posteingang der Carrier. Mit einem einfachen Klick auf einen Button gelangen sie zu unserem Portal, ohne dass sie sich einloggen müssen. Eine Benachrichtigung per E-Mail informiert, sobald ein Fuhrunternehmer den Zuschlag für die Fahrt erhalten hat.“



Auch die Kunden von DB Schenker profitieren von einer Reihe von Verbesserungen. Dank der effizient gestalteten digitalen Interaktion findet der Logistiker den bestgeeigneten Transportpartner unter fast 50.000 Carriern. Drive4Schenker ermöglicht es Disponenten zudem, die von ihnen bevorzugten Transporteure einfach und direkt zu erreichen. Die Verhandlungen werden auf einer zentralen Online-Plattform gebündelt, sodass zahlreiche einzelne Abstimmungen via E-Mail oder Telefon entfallen.

DB Schenker gehört mit rund 76.200 Mitarbeitenden an über 2.100 Standorten in über 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand.

www.dbschenker.com