Eurogate investiert am Standort Bremerhaven

Der ehemalige BLG Coldstore wird zum neuen Schwergutlogistik- und Verpackungszentrum der Tochtergesellschaft Swop.

Swop steuert weiter auf Wachstumskurs in Bremerhaven.Das zur Eurogate Gruppe gehörende Unternehmen investiert in einen zweiten, deutlich erweiterten Standort für Schwergutlogistik und Verpackungsdienstleistungen.Auf dem Gelände des ehemaligen BLG Coldstore entsteht in den kommenden Monaten die zukünftige Hauptniederlassung des Swop-Verpackungsgeschäfts in Bremerhaven.Konkret wird das bisherige Kühllogistik-Objekt weitgehend umgestaltet.Geplant sind der Teilabriss bestehender Kühlhallen sowie der Neubau einer modernen Kranhalle für die Schwergutverpackung mit direkter Anbindung an die Terminalflächen.