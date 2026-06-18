Erweiterte Spezialfläche am Container Terminal Tollerort

Damit können noch mehr Airbus-Flugzeugkomponenten über den Hamburger Hafen den Seetransport nach China antreten.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat am Container Terminal Tollerort (CTT) die Kapazitäten für den Umschlag von Airbus-Flugzeugteilen erweitert. Gemeinsam mit der Reederei Cosco Shipping und dem Luftfahrtkonzern wurden die neuen Stellplätze am 17. Juni feierlich eröffnet. Die Erweiterung ermöglicht es, künftig noch mehr Flugzeugkomponenten über den Hamburger Hafen für den Transport nach China zu verladen.

Seit 2008 werden vormontierte Segmente aus dem Airbus-Werk in Hamburg zum CTT transportiert. Dort werden sie auf einer speziell eingerichteten Fläche zwischengelagert und anschließend auf Schiffe von Cosco Shipping verladen. Von dort aus gelangen die Bauteile zur Endmontage nach Tianjin in China.

Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, hat die HHLA die Kapazitäten deutlich erweitert: Durch die Verdopplung der Kapazität stehen nun insgesamt 20 Plätze für Airbus-Segmente zur Verfügung. Im Jahr 2025 wurden am CTT insgesamt knapp 300 Flugzeugteile mit einem Gesamtgewicht von mehr als 5.000 Tonnen umgeschlagen.

Darüber hinaus kommt eine neu entwickelte Verankerungstechnik zum Einsatz, welche die Effizienz der Umschlagprozesse deutlich erhöht. Eine erweiterte Windschutzwand schützt die empfindliche Fracht zusätzlich vor äußeren Einflüssen.

Jaber Ghanim, HHLA-Projektleiter am CTT: „Gemeinsam mit Airbus und Cosco Shiping haben wir am CTT die Voraussetzungen geschaffen, um die Exportaktivitäten eines der bedeutendsten Industriebetriebe Hamburgs weiter auszubauen. Es freut uns, unsere Partner dabei zu unterstützen, künftig weitere hochwertige europäische Produkte zuverlässig auf internationale Märkte zu bringen.“

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