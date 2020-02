Erste Trucks im eleganten Design der BEXity GmbH

Ab sofort fahren die ersten drei Lkw im neuen Corporate Design der BEXity GmbH – bis Ende 2019 Q Logistics GmbH – auf Österreichs Straßen. Am 18. Februar stellten die Geschäftsführer Anna-Theresa Korbutt (Sales & Marketing) und Florian Zehetleitner (Operations) den Mitarbeitenden am Standort Wien Nordwestbahnhof die Fahrzeuge vor. Sie werden von einem langjährigen Partner aus dem Kreis der Subfrächter, der Firma HIP-Trans KG aus Wien Donaustadt, betrieben.

Die BEXity GmbH ist ein Anbieter von Stückgutlogistik (national/international), grenzüberschreitenden Transporten LTL/FTL und Warehousing-Dienstleistungen mit mehreren Standorten in Österreich. Das Unternehmen betreut Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Food-, Pharma- und Fast-Moving-Consumer-Goods (FMCG)-Industrie. Die 850 Mitarbeitenden an 17 Standorten in Österreich bewegen täglich rund 10.000 Sendungen. In der Kontraktlogistik stehen Lagerstandorte mit einer Kapazität für 110.000 Paletten bereit.

Seit 1986 besteht das Stückgutnetzwerk, welches das Erste war, das einen landesweiten 24-Stunden-Service bieten konnte. An diese Tradition knüpft BEXity GmbH an. „Dank der intensiven Nutzung von Schienentransporten können wir dies zudem auch noch äußerst ökologisch durchführen“, betonen die Verantwortlichen des Unternehmens mit zuletzt rund 200 Mio. Euro Jahresumsatz in Österreich.

BEXity stützt sich im Tagesgeschäft disponiert im Tagesgeschäft rund 40 Bahnwagen und zahlreiche WAB-Züge im Fernverkehr. In der Rollfuhr stehen in ganz Österreich rund 350 Lkw im Einsatz. Davon erhalten bis zum Jahresende circa 240 Einheiten Planen in der neuen Bemalung.

www.bexity.com