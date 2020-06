Erneute Expansion von cargo-partner in der Slowakei

Um die Effizienz zu steigern und die Lagerabläufe zu optimieren, hat cargo-partner weitere Investitionen in das iLogistics Center in Dunajska Streda getätigt. Die moderne Logistikanlage bietet nun 18.200 m² Lagerfläche mit 27.600 Palettenplätzen, einschließlich 3.300 m² Zolllagerfläche.

„Mit seiner direkten Anbindung an das Metrans-Containerterminal ist das iLogistics Center in Dunajska Streda einer unserer wichtigsten Schienentransport-Hubs in Europa. Seine vorteilhafte Lage bietet günstige Verbindungen zu den meisten großen Häfen in Europa sowie über die Neue Seidenstraße nach China“, heißt es dazu in einer Aussendung. Auf Basis jahrelanger Erfahrung im Umgang mit übergroßen Waren, Projektladungen, Automobil- und Industrieersatzteilen sowie High Tech und Maschinen stellen die Experten von cargo-partner ein breites Spektrum an Mehrwertleistungen zur Verfügung.

Die 1983 gegründete cargo-partner Gruppe ist ein privat geführter Transport- und Logistikdienstleister mit einem breiten Portfolio an Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Services. Mit über einem Dritteljahrhundert an Expertise in Informationstechnologie und Supply Chain Optimierung entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Services für eine Vielzahl an Branchen, um Wettbewerbsvorteile für seine Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen. Die 3.150 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2019 einen Umsatz von 825 Mio. Euro (geschätzt).

