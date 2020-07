Emons investiert 16 Mio. Euro in neues Logistik-Flaggschiff in Oberfranken

Im März 2021 soll der Neubau für Warehousing, Kommissionierung, Verpackung und anderen logistischen Value Added Services fertiggestellt sein

Mit dem symbolischen Spatenstich am 10. Juli haben die Bauarbeiten für das neue Logistikzentrum von Emons in Thurnau begonnen. Der Logistikdienstleister investiert 16 Mio. Euro in das Projekt. Auf dem 3,5 Hektar großen Grundstück entsteht ein Hallenkomplex mit 16.000 m² Logistikfläche und 700 m² Bürotrakt.

16 Tore sowie eine ebenerdige Zufahrt werden für die Zulieferung und Distribution zur Verfügung stehen. Die 14 Meter hohen Hallen sind für 20.000 Stellplätze im Hochregal und mit einem Blocklager inklusive einer Mezzanine ausgestattet. Diese zweite Ebene für Montagearbeiten ist stolze 2.000 m² groß.

Die klimatisierte Logistikanlage wird mit ökologischen Energiequellen betrieben. Mit einer Photovoltaik-Anlage und einer Luftwärmepumpe wird Emons dem eigenen nachhaltigen und umweltfreundlichen Anspruch gerecht. Emons wird damit – neben dem Standort Himmelkron mit seiner 6.000 m² großen Stückgut-Umschlaganlage – auch in der Region Thurnau ein attraktiver Arbeitgeber mit Wachstumspotential.

Für die Standortwahl war die örtliche Nähe zu einem Großkunden sowie die interessanten Bedingungen der Gemeinde Thurnau ausschlaggebend. Im März 2021 soll das Logistiklager fertiggestellt sein und der Umzug vom heutigen Standort Bad Berneck erfolgen.

Das neue Gebäude bietet Platz für das Bestandskunden- und auch für Neugeschäft in den Bereichen Warehousing, Kommissionierung, Verpackung und anderen logistischen Value Added Services. Eine 4K-Videoanlage unterstützt den hohen Sicherheitsstandard. Der Standort wird als Zolllager mit AEO-F Status fungieren.

Mit dem Spatenstich in Thurnau befindet sich aktuell die dritte Anlage von Emons in der Bauphase. Weit gediehen ist mittlerweile der Neubau Kenzingen. Im Dezember 2020 wird die Speditionsniederlassung Freiburg die Anlage mit 3.000 m² Stückgutumschlagsfläche und zusätzlichen 4.500 m² Logistikfläche beziehen.

Kürzlich fand der Spatenstich für das Logistikzentrum Gengenbach mit 10.000 m² nahe Offenburg statt. Aktuell führt Emons Logistik GmbH auf 225.000 m² hochwertige, kundenindividuelle Logistiktätigkeiten aus – mit steigender Tendenz und in eigenen Immobilien.

www.emons.de