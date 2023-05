ELVIS und ABC besiegeln deutsch-italienische Allianz

Die Europäische Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure AG (ELVIS) wird Mitgesellschafter des Transport- und Logistiknetzwerks ABC Business Network mit Sitz in Verona. Gleichzeitig wird das italienische Unternehmen Kooperationspartner des Logistik-Verbunds aus Alzenau.

Ziel dieser engen strategischen Partnerschaft ist die Vertiefung der seit 2019 bestehenden Zusammenarbeit und der Ausbau der Leistungsfähigkeit beider Netzwerke. Vertraglich besiegelt wurde die neue Allianz am 9. Mai im Rahmen der Internationalen Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management transport logistic in München.

„Im Zuge der seit vier Jahren bestehenden Zusammenarbeit wurde zunehmend deutlicher, dass ABC perfekt zu uns und wir perfekt zu ABC passen – vor allem hinsichtlich der Ausrichtung und der Philosophie unserer Unternehmen. Auf Basis dieser Erkenntnis ist die enge Kooperation, die wir nun eingegangen sind, nur die logische Konsequenz“, sagt Jochen Eschborn, Vorstandsvorsitzender der ELVIS AG.

Konkret liegt der Fokus beider Unternehmen auf dem mittelständischen Transportdienstleister. Hier wie dort ist das Leistungsspektrum darauf ausgerichtet, im Wege der Zusammenarbeit Größenvorteile zu generieren und Synergien zu schöpfen. Darüber hinaus begreifen sich beide Unternehmen als Interessenvertreter der ihnen angeschlossenen Transport- und Logistikbetriebe.

Matteo Ravazzin, Executive Director von ABC Business Network: „Deutschland ist Italiens Handelspartner Nummer eins und damit Hauptzielregion für viele unserer Partner. Ihnen über ELVIS einen breiten und unkomplizierten Zugang zu diesem noch dazu größten und wichtigsten Logistikmarkt Europas bieten zu können, ist zweifelsohne ein immenser Gewinn.“

Profitieren will ABC zudem von der Erfahrung des Alzenauer Verbunds in puncto Entwicklung systemgeführter Teilladungsverkehre, Aufbau und Organisation eines Zentraleinkaufs sowie Betreuung und Vorteilsentwicklung für die angeschlossen Mitglieder. Für ELVIS bedeutet die Partnerschaft mit dem italienischen Verbund einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung.

Die ELVIS AG (Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure) ist ein Verbund von Lkw-Speditionen und Frachtführern in Europa und die Interessensvertretung von über 200 Partnerunternehmen. Über seine Partner ist der Verbund an 280 Standorten in Deutschland und in mehr als 30 Ländern Europas vertreten. Zum Leistungsportfolio des Verbundes zählen der zentrale Einkauf von Waren und Dienstleistungen, der eigene Onlineshop „ELVIS Truckstar“ sowie Beratungslösungen.

Zudem bestehen unter dem Dach der ELVIS AG verschiedene operative Netzwerke: ein Part Load Network, ein Full Load Network, ein Volume Load Network, ein Baustoffnetzwerk sowie ein Palettenportal. Die ELVIS AG besteht seit 2006 und verfügt mittels ihrer Partner heute über eine Flotte von mehr als 17.000 Lkw.

ABC Business Network wurde 2017 zu dem Zweck gegründet, mittelständische Familienunternehmern aus dem internationalen Speditionsbereich zusammenzubringen, um Synergien zu schöpfen und Größenvorteile zu generieren. Gemeinsamer Nenner der beteiligten Unternehmen, zu denen auch das italienische Palettennetzwerk Pallex Italia zählt, ist der Fokus auf das internationale Geschäft – von europäischen Sammelverkehren bis hin zu B2C-Lieferungen.

Aktuell zählt ABC 15 Partner, die zusammen 35 Standorte unterhalten und mehr als 700 Mitarbeitende beschäftigen. Das Netzwerk mit Sitz in Verona, eine der wichtigsten Logistik-Drehscheiben in Italien, unterhält einen über 1.100 Fahrzeuge großen Fuhrpark und bewirtschaftet mehr als 300.000 m² Lagerfläche. Der Gesamtumsatz der angeschlossenen Partnerunternehmen belief sich 2022 auf rund 450 Mio. Euro.

www.elvis-ag.com

www.abc-network.eu