Ein Hoffnungsschimmer für Nothegger Transport Logistik

13.04.2026

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband besteht „die Hoffnung auf eine Sanierung und den Erhalt eines Großteils der Arbeitsplätze“.

Ein Hoffnungsschimmer für Nothegger Transport Logistik Bild: Nothegger Transport Logistik
Das insolvente Tiroler Transport- und Logistikunternehmen Nothegger mit Sitz in St.Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) strebt eine Sanierung an.Der Betrieb wird derzeit fortgeführt.Das bestätigte der Gläubigerschutzverband AKV am Freitag der „Tiroler Tageszeitung" (online).Senior-Chef Karl Nothegger kündigte an, in Kürze einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren einbringen zu wollen.

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