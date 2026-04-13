Ein Hoffnungsschimmer für Nothegger Transport Logistik

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband besteht „die Hoffnung auf eine Sanierung und den Erhalt eines Großteils der Arbeitsplätze“.

Das insolvente Tiroler Transport- und Logistikunternehmen Nothegger mit Sitz in St.Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) strebt eine Sanierung an.Der Betrieb wird derzeit fortgeführt.Das bestätigte der Gläubigerschutzverband AKV am Freitag der „Tiroler Tageszeitung" (online).Senior-Chef Karl Nothegger kündigte an, in Kürze einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren einbringen zu wollen.