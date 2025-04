ECG und CALA kooperieren in der Fertigfahrzeuglogistik

Die Association of European Vehicle Logistics (ECG) und die China Automotive Logistics Association (CALA) haben am 18.April 2025 in Shanghai eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Förderung von Effizienz, Qualität und Best Practices im internationalen Fertigfahrzeuglogistik-Sektor.Die Vereinbarung wurde von Frank Schnelle, Executive Director von ECG, und Chris Zou, Executive Vice President von CALA, unterzeichnet.Sie spiegelt die steigenden globalen Anforderungen an die Fahrzeuglogistik wider sowie die zunehmende Präsenz der chinesischen Automobilhersteller auf dem europäischen Markt.

