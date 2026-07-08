E-mil und E-milia im Einsatz bei der Bichler Spedition

08.07.2026

Eigener PV-Strom macht zwei eActros 600 für den österreichweiten Nacht-Sammelverkehr wirtschaftlich.

E-mil und E-milia im Einsatz bei der Bichler Spedition Bild: Pappas
Mit zwei neuen Mercedes-Benz eActros 600 setzt Bichler Spedition und Logistik den nächsten wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Transportlösungen.Die vollelektrischen Lkw wurden von Pappas an das Familienunternehmen ausgeliefert.Sie sind ab sofort im österreichischen Sammelverkehr im Einsatz – genauer gesagt auf zwei Nachtstückgutlinien.Die beiden Fahrzeuge tragen die Namen „E-mil“ und „E-milia“ und haben laut Tanja Bichler, Prokuristin bei Bichler, bereits große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erregt.Der Name „E-mil“ steht dabei für elektrisch, mobil, innovativ und Logistik – und beschreibt damit genau, wofür die neuen Fahrzeuge im Fuhrpark von Bichler stehen.

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