Duvenbeck Logistics: Per LNG-Lkw von Antwerpen bis nach St. Valentin

Auch die Duvenbeck Unternehmensgruppe testet den Einsatz von flüssigem Erdgas LNG (Flüssigerdgas: Liquefied Natural Gas) als mögliche Lkw-Antriebstechnologie – mit einem überaus positiven Fazit. Denn nach ersten Testläufen sind mittlerweile vier LNG Fahrzeuge für den Werksverkehr zwischen Antwerpen und St. Valentin (945 Kilometer) für einen namhaften Kunden in der Agrartechnikbranche im Einsatz.

„Diese nachhaltige Antriebstechnologie hat Potential für Regional- und Ferntransporte und trägt mit zur CO2 Reduktion bei“, lautet das positive Fazit von Christian Rosenberger, Head of Sales CEE, der sich in der Unternehmensgruppe besonders für die Inbetriebnahme der ersten LNG-Lkw stark gemacht hat. „Im direkten Vergleich lassen sich mit dem Flüssigerdgas LNG bis zu 15 Prozent CO2 einsparen, die Lärmbelastung lässt sich um bis zu 50 Prozent reduzieren und es entsteht nahezu kein Feinstaub“, so Christian Rosenberger weiter. Das sind wichtige Faktoren, die das Duvenbeck Ziel der Nachhaltigkeit damit weiter vorantreiben und unterstützen.

Obwohl europaweit der Einsatz von LNG-Lastwagen durchaus zugenommen hat, ist das Netz an LNG-Tankstellen immer noch ausbaufähig. Die von der Duvenbeck Unternehmensgruppe eingesetzten Lkw nutzen dafür jeweils eine Tankstelle in Österreich und eine in Belgien.

Die Duvenbeck Unternehmensgruppe ist ein international tätiger und ganzheitlich agierender Logistikdienstleister. Die Lösungen des traditionsreichen Familienunternehmens Kunden unterstützen die größten Marken der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Kunststoffindustrie sowie der landwirtschaftlichen Fahrzeugindustrie.

