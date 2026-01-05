DSV und Schenker vor Schulterschluss in Deutschland 

Mit Jahresbeginn startet der dänische Transport- und Logistikkonzern mit der operativen Integration der deutschen Schenker-Organisation.

Ab 2026 agieren DSV und Schenker in einem weiteren Land unter einer gemeinsamen Flagge.Nach der Übernahme von Schenker durch DSV im April 2025 und dem Start der Integration in verschiedenen Ländern werden ab Jänner 2026 auch in Deutschland die ersten Gesellschaften rechtlich zusammengeschlossen.Danach folgen weitere Geschäftseinheiten.Mit dem vollständigen kommerziellen und operativen Übergang beginnt der gemeinsame Auftritt. „Mit dem Zusammenschluss erweitern wir unser Netzwerk und schaffen neue Perspektiven für unsere Kunden.